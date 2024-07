Paulina Sykut 7 stycznia obchodzi urodziny. Prezenterka skończyła... 35 lat! Jak je świętowała? Po powrocie do domu czekało ją kilka niespodzianek - wielki tort oraz piękne bukiety kwiatów.

Paulina była bardzo zadowolona. Na swoim Facebooku podziękowała wszystkim za życzenia:

Taka niespodzianka dzisiaj na mnie czekała???????????????? Dziękuję za wszystkie życzenia!

Paulino, sto lat!

Paulina Sykut urodziła się 7 stycznia 1981 roku w Puławach. Swoją karierę zaczynała w 2003 roku prowadząc program "Muzyczne listy" w TV4. Od 2007 roku jest prezenterką pogody w Polsacie. Trampoliną do kariery stał się program "Tylko nas dwoje", który wygrała. Od 2011 roku prowadzi program "Must be the music", a także wszystkie najważniejsze imprezy w Polsacie.

Posted by Paulina Sykut Jeżyna on 7 stycznia 2016

Dziś urodziny obchodzą również Anna Dereszowska oraz Ania Dąbrowska. Im również życzmy wszystkiego najlepszego!