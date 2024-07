Paulina Sykut w grudniu po raz pierwszy została mamą, gwiazda Polsatu urodziła córkę Różę. Obecnie gwiazda dzieli się z mężem opieką nad córką, ponieważ nie może już spędzać przy małej każdej chwili. Na początku marca Sykut wróciła bowiem do pracy, poprowadziła "Taniec z gwiazdami" oraz zaczęła pojawiać się na imprezach - ostatnio na konferencji Polsat Cafe. Przy okazji konferencji spytaliśmy Paulinę, która należy do Healthy Teamu Ani Lewandowskiej, o to, czy ma z nią kontakt i czy wydaje jej się, że po urodzeniu dziecka, trenerka będzie pokazywał swoim fankom, jak szybko wrócić do doskonałej sylwetki po ciąży!

Paulina Sykut o Annie Lewandowskiej: Kobiety są w nią wpatrzone

Paulina Sykut podczas ciąży regularnie ćwiczyła i dbała o dietę, dzięki czemu udało jej się zachować świetną figurę. Jej wygląd w ciąży komplementowała właśnie Ania Lewandowska. Teraz Paulina Sykut liczy na to, że gdy trenerka zostanie mamą, pokaże innym kobietom, jak wrócić do świetnej sylwetki po ciąży. Co jeszcze powiedziała o Ani? Zobaczcie wideo!



Paulina Sykut zachwyca figurą po ciąży

Paulina jest pewna, że Ania Lewandowska po ciąży będzie pokazywać kobietom, jak wrócić do formy!