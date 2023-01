W ostatnim czasie prawdziwą furorę robią utwory Shakiry i Miley Cyrus. Najpierw Shakira gorzko podsumowała Gerarda Pique i wbiła szpilę jego obecnej partnerce, a niedługo potem swoją piosenkę wypuściła Miley Cyrus, która odniosła się do nieudanego małżeństwa z Liamem Hemsworthem. Obydwa utwory są prawdziwymi hitami na TikToku i właśnie Paulina Smaszcz postanowiła zatańczyć do jednego z nich. Swoją stylizacją nawiązała do kreacji, którą w teledysku miała Miley Cyrus.

Paulina Smaszcz tańczy do piosenki Miley Cyrus, w której wokalistka rozlicza się z byłym mężem

Pod koniec 2022 roku Paulina Smaszcz wywołała niemałe zamieszanie w mediach swoimi wypowiedziami na temat byłego męża. Dziennikarka nie owijała w bawełnę i nie szczędziła gorzkich słów Maciejowi Kurzajewskiemu. Ostatnio jednak wszystko ucichło, a Paulina Smaszcz na jakiś czas wycofała się ze swojej działalności na portalach społecznościowych. Teraz jednak powróciła i ostatnio Paulina Smaszcz podziękowała Shakirze za jej utwór, w którym piosenkarka rozlicza się z niewiernym partnerem.

- Dear Shakira, czuję się przytulona. I feel so cozied up with your brave song — napisała dziennikarka.

Teraz z kolei była żona Macieja Kurzajewskiego postanowiła zatańczyć do piosenki Miley Cyrus, która podobnie jak Shakira, swoją nową piosenką rozlicza się ze swoim byłym mężem. Paulina Smaszcz zatańczyła w stylizacji łudząco podobnej do tej, którą wybrała do swojego teledysku Miley. Dziennikarka zdjęła stanik i założyła jedynie marynarkę. Zobaczcie sami jej taniec!

♬ Flowers - Miley Cyrus @paulinasmaszcz Kobieta powinna być niezależna. Mieć własne życie, takie które jest fundamentem bez żadnego faceta. Związek w każdej chwili może się rozpaść, lecz mimo tego, ona będzie miała swoje miejsce, pieniądze, swoją pasję, samoświadomość, doświadczenie, kompetencje i życie. #kobietapetardainspiracje

Pod swoim nowym wideo, Paulina Smaszcz napisała:

- Kobieta powinna być niezależna. Mieć własne życie, takie, które jest fundamentem bez żadnego faceta. Związek w każdej chwili może się rozpaść, lecz mimo tego, ona będzie miała swoje miejsce, pieniądze, swoją pasję, samoświadomość, doświadczenie, kompetencje i życie - podkreśliła Paulina Smaszcz.

Nowe nagranie oraz wpis dziennikarki bardzo przypadły do gustu jej fanom.

- Pani Paulino super🥰🥰🥰 - Pani to zawsze mnie pozytywnie zaskakuje - Święta racja. Drogie panie, pamiętajmy o sobie - czytamy w komentarzach.

A Wam, jak się podoba najnowsze wideo kobiety-petardy?

