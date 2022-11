Kilka dni temu Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie poinformowali, że połączyła ich miłość. Wówczas rozpętała się medialna burza, głównie ze względu na ostre wpisy byłej żony prezentera, Pauliny Smaszcz. Teraz zabrała głos w sprawie kontrowersyjnego fotomontażu przedstawiającego Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego w dwuznacznej sytuacji. Nie żałowała gorzkich słów autorom! Paulina Smaszcz o fotomontażu zdjęcia Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski swój związek potwierdzili po komentarzu Pauliny Smaszcz, która zdradziła, że para jest na wspólnym wyjeździe z okazji 40. urodzin gwiazdy "M jak miłość". Od tego czasu w zakochani muszą mierzyć się z ogromną falą nieprzyjemnych komentarzy. Oliwy do ognia dolewa była żona dziennikarza, Paulina Smaszcz, która chętnie komentuje kolejne doniesienia o Cichopek i Kurzajewskim , choć i na nią spada miażdżąca krytyka. Kilka dni temu media obiegł kontrowersyjny mem z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim utworzony przed redakcję "Vogule Poland", a w sieci wybuchła prawdziwa burza. Teraz Paulina Smaszcz zdecydowała się zabrać głos. Myśleli, że mnie to rozśmieszy. Ale mnie to nie śmieszy - przyznała w rozmowie ze "Światem Gwiazd". Zobacz także: Michał Wiśniewski komentuje romans Cichopek i Kurzajewskiego: "Ogłosili coś, co..." Paulina Smaszcz przyznała, że jej komentarz nie miał nawoływać do linczu byłego męża i jego nowej partnerki, jedynie chciała, aby ludzie poznali dawno skrywaną tajemnicę. Osoby, które piszą do mnie "Cichopek taka owaka", to ja też z nimi nie dyskutuję. Mnie nie zależy, żeby ktoś był po jednej, albo po drugiej stronie. Ja znam prawdę, wiem, jak...