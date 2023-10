Do ekipy "Dzień dobry TVN" dołączył w ostatnich dniach niezwykły duet prowadzących - Agnieszka Woźniak-Starak oraz Ewa Drzyzga! To pierwsza kobieca para, która poprowadzi tę śniadaniówkę. Fani nie kryją radości, że prawdziwe legendy telewizji będą teraz wspólnie pracować przy programie. W szczególności cieszył fakt, że po bardzo trudnych chwilach w życiu prywatnym, Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowała się na powrót do pracy w telewizji!

Paulina Krupińska sama niedawno dołączyła do ekipy "Dzień dobry TVN". Agnieszka Woźniak-Starak jest jej bliską koleżanką. Kilka miesięcy temu panie rozmawiały na temat powrotu dziennikarki do telewizji. Jak przyznała modelka w rozmowie z reporterką Party.pl, w pewnym sensie wykrakała taki kobiecy duet w śniadaniówce. Oczywiście powrót Agnieszki Woźniak-Starak, bardzo ją ucieszył.

Zobaczcie co jeszcze w rozmowie z nami, powiedziała na ten temat Paulina Krupińska. Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo powyżej.

East News