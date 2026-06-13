Anastazja Jakubiak opublikowała na swoim profilu na Instagramie nagranie, w którym wróciła do tematu szczególnie delikatnego: wchodzenia w nową relację po śmierci ukochanej osoby. Wdowa po Tomaszu Jakubiaku podkreśliła, że w żałobie nie ma jednej, „właściwej” daty, a prawdziwą miarą jest wewnętrzna gotowość.

Anastazja Jakubiak reaguje na pytanie o nowy związek

Dokładnie 30 kwietnia 2025 roku zmarł Tomasz Jakubiak. Teraz, nieco ponad roku po śmierci męża Anastazja Jakubiak poruszyła temat wejścia w nowy związek po stracie ukochanego. Wdowa po Jakubiaku w nagraniu opublikowanym w sieci wyznała, że ostatnio jedna z jej obserwatorek zapytała, czy po dwóch latach od śmierci partnera „to już czas”, by spróbować ułożyć sobie życie na nowo. Anastazja Jakubiak nie poszła w proste odpowiedzi ani w poradnikowy ton. Zamiast tego mocno zaakcentowała, że żałoba nie działa jak kalendarz, a presja otoczenia potrafi dorzucić ciężar tam, gdzie i tak jest go za dużo.

Czy jako wdowa jestem gotowa na nowy związek? Jedna z dziewczyn na ostatnim live'ie zapytała mnie, czy dwa lata po śmierci swojego ukochanego to jest czas okej, żeby wejść w nowy związek. Chcę powiedzieć tylko jedno - to jest kwestia gotowości a nie czasu. Tak samo jak ja, zakładając tę sukienkę. zaczęła swoją wypowiedź.

Gotowość, nie data, i odwaga, o której rzadko się mówi

Anastazja Jakubiak zwróciła uwagę na coś, co często umyka w publicznych dyskusjach o stracie: wejście w nową relację po żałobie wymaga odwagi. Nie tylko dlatego, że wiąże się z otwarciem na nową bliskość, ale też dlatego, że oznacza ponowne zaufanie i zgodę na to, że życie może znów smakować inaczej.

Nie ma jednej daty, po której można powiedzieć ''wypada'', albo robimy coś według kalendarza. Żałoba to jest kwestia indywidualna, czyli naszej gotowości na pewne decyzje. U mnie kolorowe stroje. I zapytaj się siebie szczerze, czy jesteś gotowa na to, aby pamiętać to, co było, co kochałaś i otworzyć się na to, co może przyjść. Wejście w nowy związek wymaga przeogromnej odwagi. Odwagi otwarcia się na nowe. Odwagi, by na nowo zaufać. Nowy związek nie oznacza, że zapominasz. Oznacza, że masz miejsce w sercu na miłość, pamięć i na życie dalej. Nie pytaj więc świata, czy wypada, zapytaj swoje serce, czy jest już gotowe wyznała Anastazja Jakubiak.

Rok po śmierci Tomasza Jakubiaka wciąż wybrzmiewa jego historia

Publikacja pojawiła się w czasie, gdy minął rok od śmierci Tomasza Jakubiaka - kucharza znanego z telewizji i programów kulinarnych, w tym „MasterChefa”. Zmarł po walce z nowotworem jelita i dwunastnicy.

Po jego śmierci Anastazja Jakubiak wróciła do sieci, gdzie opowiada o żałobie i codzienności po stracie. Założyła też Fundację W Kosmosie im. Tomka Jakubiaka.

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