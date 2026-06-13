Agustin Egurrola po wielu zawodowych zajętościach, w tym pełnieniu roli jurora w ostatniej edycji programu "Mam talent!", w końcu pozwolił sobie na chwilę relaksu. Razem z rodziną wyjechał na wakacje do ciepłych krajów, czym pochwalił się w swoich mediach społecznościowych. Fani nie odpuścili okazji do zostawienia choreografowi komentarzy, zwracając szczególną uwagę na jego córkę Carmen.

Agustin Egurrola pochwalił się córką. Internauci zareagowali

Agustin Egurrola wrzucił do mediów społecznościowych serię wakacyjnych ujęć, pokazując, że chwile wytchnienia od zawodowych obowiązków spędza w gronie najbliższych. Na zdjęciach widać rodzinę w komplecie. Fani zobaczyli żonę Dianę, ich kilkuletniego syna Oscara oraz nastoletnią Carmen. I choć to klasyczny, ciepły kadr z wyjazdu, duże zdziwienie wywołała rzadko pokazywana przez choreografa córka, którą część internautów zapamiętała jako małą dziewczynkę. Dziś ma już 17 lat i za kilka miesięcy przekroczy symboliczny próg dorosłości. Warto przypomnieć, że Carmen jest córką choreografa z wcześniejszego związku z Niną Tyrką.

Choć w komentarzach większość internautów skomplementowano rodzinne kadry udostępnione przez Egurrolę, to nie zabrakło zwrócenia uwagi również na dojrzały wygląd Carmen, porównując ją ze stojącą obok na zdjęciu żoną choreografa.

Piękna rodzinka.

Panie Agustinie, ma Pan piękne dzieci.

A która to córka? hi,hi,hi.... czytamy w komentarzach.

Choć wiadomo, że Carmen rozwija swoje zainteresowania taneczne i regularnie chodzi na zajęcia, coraz pewniej czując się na parkiecie, Egurrola podkreślił w rozmowie z Anną Pawelczyk-Bardygą, że nie zamierza układać córce życia według własnego scenariusza, a jedynie mocno wspierać ją w podejmowanych życiowych decyzjach.

Chciałbym, żeby miała radość i żeby miała swoją pasję, a ojciec pomoże w każdej decyzji. Najważniejsze, żeby miała w życiu coś, co ją naprawdę nakręca mówił Egurrola o Carmen.

Jakiś czas temu Agustin Egurrola zaskoczył też wyznaniem o żonie i dzieciach.

Agustian Egurrola w poruszającym wyznaniu z wakacji

Udostępnione przez choreografa zdjęcia zostały też opatrzone opisem, w którym choreograf przyznał, że to właśnie chwile spędzone bez telefonów i presji zapewniają mu najlepszy wypoczynek. Nie zabrakło też pięknych słów o jego rodzinie.

Baterie naładowane. Ostatnie dni to był czas tylko dla nas. Bez pośpiechu, bez telefonów. Reset, łapanie słońca i najpiękniejsze momenty z tymi, którzy są dla mnie najważniejsi napisała Egurrola na Instagramie.

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