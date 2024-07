Na naszych oczach rodzi się właśnie kolejna skandalistka i celebrytka w polskim show-biznesie. Po wczorajszej imprezie magazynu "Playboy", na której pokazała swoją pupę, o Patrycji Wojnarowskiej mówią wszyscy. Przypomnijmy: Nowa celebrytka pokazała pupę na imprezie Playboya

Kim zatem jest Wojnarowska? Patrycja ma 22 lata i jest aspirującą aktorką - skończyła aktorstwo w Krakowskiej Szkole Artystycznej. Na swoim koncie ma role w "Komisarz Blond i Oko Sprawiedliwości". Coś nam jednak mówi, że po wczorajszej imprezie propozycji może być dużo więcej... A skąd pomysł na tak skandaliczną kreację? Postanowiliśmy zapytać o to samą zainteresowaną:



Pomysł na sukienkę został zainspirowany zeszłoroczną imprezą Playboya, gdzie błysk fleszy prześwietlił mi sukienkę, a za tym poszła fala krytyki i komentarze w stylu: "Niepotrzebnie założyła majtki" i to spowodowało moją reakcję. Nie rozumiem skali oburzenia, tym bardzej że był to przypadek. Poza tym jest to impreza magazynu, w którym nagość jest na porządku dziennym. Nie mówimy tu o wyjściu do kościoła! W związku z tym postanowiłam tę całą sytuację wykpić. Uważam, że najważniejsze to jest mieć dystans do samego siebie - tłumaczy w rozmowie z AfterParty.pl Patrycja Wojnarowska.