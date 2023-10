Na 15. urodziny magazyny „Party” mamy dla Was specjalny prezent! Jedna z ulubionych rubryk czytelników „Party kocha, Party szlocha” debiutuje w serwisie Party.pl jako… nowe show! Nasza reporterka, Monika Maszkiewicz, przepyta topowe gwiazdy z ich sekretów, upodobań i słabości, a one zdradzą, co kochają, a nad czy, szlochają! W formacie wideo szczerość oraz dobry humor gwarantowane!

Sylwia Bomba gwiazdą "Party kocha, Party szlocha"

Gościem pierwszego odcinka jest Sylwia Bomba - ukochana gwiazda widzów „Gogglebox. Przed telewizorem”, a także uczestniczka „Tańca z Gwiazdami” oraz „99 gra o wszystko”. Sylwia odpowiedziała na naprawdę trudne pytania - m.in. o stare zdjęcia, kompleksy, modę czy... Big Boy'a!

W kolejnych odcinkach programu zobaczymy m.in. Ewę Farną oraz Dodę! Zaglądajcie na Party.pl - premiera wkrótce!

