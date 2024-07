15 grudnia w wieku 69 lat zmarł Bohdan Smoleń. Informacja o odejściu legendy polskiego kabaretu ukazała się na stronie Fundacji "Stworzenia Pana Smolenia". Od kilku lat miał poważne kłopoty zdrowotne. Pod koniec PRL-u był megagwiazdą. Wraz z Zenonem Laskowikiem tworzyli niezapomniane przedstawienia kabaretu Tey - śmiało można mówić o nich, że były kultowe. Grał w filmach, śpiewał, rozśmieszał do łez. Jak wyglądały ostatnie lata jego życia? Bohdan Smoleń doświadczył śmierci swojego syna, a potem żony, kilka lat temu przeszedł dwa wylewy. Wraz ze swą partnerką Joanną prowadził fundację charytatywną.

Zobacz też: Bohdan Smoleń nie żyje! Miał 69 lat

Co o Bohdanie Smolenia powiedziała w Uwaga! jego partnerka Joanna Kubisa oraz Tomasz Tański, pracownik fundacji „Stworzenia Pana Smolenia”?

Zobacz także

On ma bardzo trudny charakter. Trzeba w tej całej skorupce wyłuskać to jądro. Tam jest dużo ciepła i dobroci. A ta cała obudowa często zraża ludzi. Ale on się w ten sposób broni. Bo bycie osobą popularną nie jest łatwe - powiedziała dla Uwaga! Kubisa.