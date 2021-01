Marcelina Ziętek wbija szpilę Justynie Żyle! Zrobiła to z klasą i zagięła hejterów 

Marcelina Ziętek, partnerka Piotra Żyły, zdecydowała się opublikować nagranie na swoim InstaStory, w związku z narastającą liczbą hejterskich komentarzy, które pojawiają się na jej profilu na Instagramie. Młoda gwiazda pokazała kilka z nich, które w paskudny sposób ją obrażają. Aktorka jednak odpowiadając na nie, pokazała prawdziwą klasę. Zobaczcie, co powiedziała.

Zobacz także: Justyna Żyła wchodzi w nowy biznes. Będzie sprzedawać kwiaty w pudełkach

Od kilku dni znów głośno zrobiło się o Piotrze Żyle i jego obecnej partnerce, Marcelinie Ziętek. A wszystko za sprawą byłej żony skoczka, Justyny Żyły, która publicznie wyznała, że były partner odebrał jej samochód, zaś jego ukochana, jeździ luksusowym autem. Konflikt małżeństwa dotknął nawet jednego z dziennikarzy - Justyna Żyła zdecydowała się zamieścić komentarz pod postem Macieja Kurzajewskiego, w którym prezenter między innymi, złożył życzenia urodzinowe Piotrowi.

Być może jest to zbieg okoliczności, jednak od czasu upublicznienia rodzinnej afery Piotra i Justyny, na profilu Marceliny Ziętek, czyli obecnej partnerki skoczka, zaczęły pojawiać się obrzydliwe komentarze w stronę jej osoby. Młoda gwiazda postanowiła na nie zareagować, nagrywając film na InstaStory. Dziewczyna nie ma zamiaru wdawać się w jakiekolwiek dywagacje z hejterami.

Od gdzieś dwóch dni na moim profilu pojawia się dużo negatywnych komentarzy, jednak te komentarze są wszystkie z fikcyjnych kont, więc apel, zaprzestańcie tworzyć fikcyjne konta i obrażać mnie. Naprawdę mi to nic nie robi, bo jedynie, jaką krytykę mogę przyjąć, to od osób mi najbliższych, reszta mnie w ogóle nie dotyka. [...] Więc jeżeli komuś nie pasuje, to co zamieszczam, czy moja osoba, to po prostu mnie nie obserwujcie. Bądźmy dla siebie mili, a nie takim jadem, bo ten jad w końcu was wykończy! Po co? Po co tak żyć? - powiedziała Marcelina Ziętek.