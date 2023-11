Otylia Jędrzejczak jest w ciąży i spodziewa się narodzin drugiego dziecka. Olimpijka ma juz dwuletnią córeczkę Marcelinę wraz z Pawłem Przybyłą, byłym koszykarzem i nauczycielem wychowania fizycznego. Teraz para nie może doczekać się powitania z nowym członkiem rodziny, a wszystko wskazuje na to, że stanie się to już niedługo! Otylia Jędrzejczak pokazała bowiem duży już brzuszek ciążowy i wszystko wskazuje na to, ze przez przypadek zdradziła płeć dziecka!

Otylia Jędrzejczak zdradziła płeć dziecka?

Otylia Jędrzejczak pochwaliła się na Instagramie nowym zdjęciem. Sportsmenka jest ostatnio bardzo zapracowana, ale każdą wolną chwilę wykorzystuje na relaks w basenie. Właśnie tam zrobiła nowe zdjęcie! Na jej profil na Instagramie trafiła fotografia w kostiumie, który podkreślał jej duży brzuszek.

Ostanie cztery dni spędziłam w Komisji Egzaminacyjnej na studia na AWF-ie, kierunek WF i Sport. Prawie każdą przerwę pomiędzy grupami wykorzystałam na relaks dla naszej dwójki i popływaliśmy. Zapomniałam już, jakie to uczucie pływać z brzuszkiem. Nie będę ukrywała, że w tej temperaturze panującej na pływalni była to jeszcze większa przyjemność! - napisała Otylia.

Uwagę oczywiście zwraca słowo "popływaliśmy". Może wskazywać bowiem na płeć jej drugiego dziecka i oznaczałoby, że Otylia urodzi synka. Myślicie, że tak faktycznie będzie?

Otylia i jej ukochany spodziewają się drugiego dziecka

Archiwum prywatne

Otylia Jędrzejczak ma dwuletnią córeczkę Marcelinę

Instagram