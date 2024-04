Te święta były dla Roxie Węgiel zupełnie inne, niż oczekiwała. Nie mogła bowiem spędzić wystarczającą ilość czasu z rodziną, a w samą niedzielę było to wręcz niemożliwe. W poniedziałek było podobnie, a to, co pokazała późno w nocy, mocno nas zaskoczyło!

Zadziwiające, co Roksana Węgiel robi nocą w garażu

Ostatni weekend upłynął Roksanie Węgiel pod znakiem wielkich emocji. Nie tylko jednak ze względu na nowy odcinek tanecznego show, ale przede wszystkim przez to, że przez niego nie była w stanie spędzić świąt z rodziną, co bardzo przeżyła. Na ekranie zobaczyliśmy nawet, jak Michał Kassin pocieszał zapłakaną Roksanę!

Roksana Węgiel i Michał Kassin Wojciech Olkusnik/East News

Już w poniedziałek 19-latka miała nieco więcej czasu dla bliskich, ale przecież i tak nie mogła odpuścić treningu do kolejnego odcinka "Tańca z gwiazdami". Tak więc szybko powędrowała na salę taneczną, gdzie zaczęła uczyć się nowej choreografii. Jak się okazało, trening tak pochłonął ją i Michała, że pracownicy zdążyli zamknąć im salę! Ci jednak się nie poddali i prędko zmienili lokalizację na... garaż podziemny!

Tam pod osłoną nocy wyciskali z siebie siódme poty. Jak mogliśmy zauważyć, udało im się w pełni wykorzystać przestrzeń i fakt, że byli tam sami... a przynajmniej tak sądzili. W pewnym momencie Roxie aż pobladła ze strachu, gdy ktoś nagle zaczął na nich trąbić. Nie zabrakło też wpadek, gdy chcieli nagrać jeden z elementów, a wtedy 19-latka z impetem uderzyła swoją głową w głowę Michała.

Biedny, nie ma ze mną łatwo - pzrzyanała.

Jak zapowiedzieli, w nadchodzącym odcinku będzie się sporo działo! Już nie możemy doczekać się, aż znów zobaczymy ich na parkiecie!

