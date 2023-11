Zara zaczęła wyprzedaż na Black Friday 2019. W tym roku musimy przyznać, że Zara postawiła poprzeczkę bardzo wysoko. Wiele produktów jest przecenionych o 50 procent, co oznacza że za ukochane kurtki, sukienki czy kozaki zapłacimy zaledwie połowę pierwotnej ceny. My postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej... sukienkom! Znaleźliśmy 5 sukienek poniżej 70 złotych, które po prostu chcemy mieć już teraz! Na co się zdecydowaliśmy? W naszym zestawieniu nie zabrakło klasycznej małej czarnej, kwiecistej midi oraz... drapieżnej sukienki z bufiastymi rękawami. Wszystkie z nich znajdziecie poniżej. Która jest waszą zdecydowaną faworytką?

1. Szara sukienka z Zary została przeceniona ze 139 na 69 złotych.

2. Piękna pomarańczowa sukienka została przeceniona na 49 złotych (wcześniej kosztowała 99 zł)

3. Czarna klasyczna sukienka - kupicie ją na Black Friday w Zarze za 49 złotych.

4. Nasz typ numer 4 to kwiecista sukienka do kolan. Może być wasza już za 69,50 zł. Wcześniej kosztowała prawie 140 złotych.

5. Ostatnia, ale za to najbardziej szałowa sukienka, kosztuje również 69,50 zł! To propozycja dla odważnych. Czyli dla ciebie?