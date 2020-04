Jeśli nie jesteś fanem wieloodcinkowych seriali, które ciągną się w nieskończoność, to mamy dla Ciebie sześć ciekawych propozycji z Netflixa, które obejrzysz w zaledwie jeden wieczór (ok, góra dwa)! Swoim poziomem dorównują najlepszym produkcjom, dlatego warto się z nimi zapoznać! Zajmą Ci niewiele czasu, ale z pewnością maksymalnie wciągną. Koniecznie się z nimi zapoznajcie!

Najlepsze miniseriale na Netflixie. Obejrzysz je w jeden wieczór!

1. Niewiarygodne

Serial "Niewiarygodne" opowiada prawdziwą historię, która wydarzyła się w Stanach Zjednoczonych w 2009 roku. Młoda dziewczyna zostaje zniszczona przez opinię publiczną tylko dlatego, że była niewiarygodna dla policji. Nastolatka mówi, że została zgwałcona, jednak po pewnym czasie odwołuje zeznania. Dwie panie detektyw próbują ustalić, do czego naprawdę doszło. W rolach głównych Kaitlyn Dever, Merritt Wever i Toni Collette.

2. Na cały głos

Serial pokazuje kluczowe wydarzenia z życia Rogera Ailesa (w tej roli Russel Crowe), który był wieloletnim szefem stacji Fox News. W serialu Ailesa poznajemy w momencie kiedy zostaje zwolniony z NBC. W akcie zemsty na byłym pracodawcy postanawia ruszyć z całodobową stacją informacyjną. W serialu zawarty jest też wątek głośnego skandalu, czyli oskarżenia o molestowanie dziennikarki, które doprowadziły do upadku kariery Rogera Ailesa.

3. Grace i Grace

Psychologiczny dramat kostiumowy na podstawie powieści Margaret Atwood, "Opowieść podręcznej". Akcja rozgrywa się w połowie XIX wieku. Pochodząca z Irlandii kanadyjska pokojówka, Grace Marks, zostaje oskarżona o morderstwo swojego pracodawcy oraz jego gospodyni. Trafia do więzienia z wyrokiem dożywocia, w którym jak twierdzi, traci pamięć. Serial będzie odpowiadał na podstawowe dwa pytania pytania - czy Marks dopuściła się zbrodni bo była wyrachowaną morderczynią czy też cierpiała na zaburzenia psychiczne i najważniejsze - czy Grace naprawdę zabiła.

4. Jak nas widzą

Serial opowiada prawdziwą, szokującą historię. Chociaż ma zaledwie 4 odcinki, to z pewnością wciągnie Was w naprawdę emocjonalny seans. Pięciu nastoletnich chłopców, Afroamerykanów i Latynosów, oskarżono o gwałt, pobicie, udział w zamieszkach, rabunek oraz próbę morderstwa. Nastolatkowie są niewinni i od początku zapewniają o tym śledczych. Jednak nikogo nie wzruszały słowa nastolatków i bez skrupułów przesłuchują chłopców przez kilkanaście godzin bez jedzenia, przerw i możliwości wyjścia do toalety. To naprawdę wstrząsająca historia, z którą powinien zapoznać się każdy.

5. Paragraf 22

To produkcja z niesamowitą gwiazdorską obsadą! W rolach głównych możemy zobaczyć George'a Clooney'a, Christopher'a Abbott'a i Hugh Laurie. Akcja rozgrywa się w czasach II Wojny Światowej. Serial jest ekranizacją powieści Josepha Hellera o tym samym tytule. Jest to opowieść o wojnie i jej kompletnych absurdach, gdzie prywata i chęć awansu dowódców odbywa się kosztem życia młodych pilotów.

6. Unorthodox

Ortodoksyjna Żydówka, 19-letnia Esther 'Esty' Shapiro ucieka z Brooklynu do Berlina przed zaaranżowanym małżeństwem, konserwatywną do granic rodziną i trafia pod skrzydła grupy muzyków - w obcym mieście, bez pieniędzy, wykształcenia i perspektyw. Przeszłość cały czas ją prześladuje - Ester jest ciągle w poczuciu zagrożenia. Czy dzięki pomocy matki i przyjaciół wygra walkę o siebie? Ten zaledwie czteroodcinkowy serial sprawi, że zostaniecie wciągnięci w naprawdę emocjonujący seans.

Która propozycja podoba Wam się najbardziej? Gwarantujemy, że te produkcje zapewnią Wam masę emocji!