Ósmy odcinek Tańca z Gwiazdami

Rywalizacja w Tańcu z Gwiazdami nabiera rumieńców. W ósmym odcinku show do walki o kolejny etap stanęło już tylko pięć par, a każda z nich musiała zaprezentować się w dwóch tańcach. Ostatecznie z rywalizacją pożegnał się Jan Mela, który przed startem programu typowany był w gronie faworytów. Rewelacyjnie radzi sobie za to Marcelina Zawadzka, która po nieśmiałym starcie, teraz wyrasta na prawdziwego czarnego konia i wiele wskazuje na to, że może być jedną z największych niespodzianek.

