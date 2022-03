Oscary 2022: Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka, jest oświadczenie organizatorów! Odbiorą mu statuetkę? 

Chociaż widzowie narzekają, że z roku na rok ceremonia wręczenia Oscarów wzbudza coraz mniej emocji, podczas tegorocznej imprezy pojawiły się szczere łzy, przekleństwa, a nawet fizyczne starcie. Bez wątpienia Will Smith wiele przeżył tego wieczoru - najpierw wszedł na scenę i spoliczkował Chrisa Rocka, później odebrał statuetkę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego, płacząc i przepraszając uczestników wydarzenia. Echa po skandalu nie milkną, a w mediach pojawiły się nawet głosy domagające się odebrania Oscara aktorowi. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wydała oświadczenie.

Oscary 2022: Organizatorzy ceremonii nie akceptują zachowania Willa Smitha

Will Smith znalazł się w centrum uwagi w trakcie ceremonii wręczenia Oscarów, zanim jeszcze odebrał statuetką dla najlepszego aktora za rolę w filmie "Król Richard: Zwycięska rodzina" o genialnych tenisistkach Serenie i Venus Williams. Po tym, jak prowadzący Chris Rock zażartował z żony aktora, Will Smith wszedł na scenę i uderzył go komika w twarz. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wydała już mediach społecznościowych oświadczenie po tym wydarzeniu.

Oto krótkie oświadczenie organizatorów:

Akademia nie akceptuje przemocy w żadnej formie. Dziś wieczorem mamy przyjemność świętować laureatów 94. Nagród Akademii, którzy zasłużyli na ten moment uznania ze strony miłośników kina z całego świata - czytamy na Twitterze.

To jednak nie koniec dyskusji o tym, jak organizatorzy powinni potraktować zachowanie Willa Smitha. Wielu widzów domaga się, by Akademia odebrała aktorowi statuetkę. Także wśród członków społeczności filmowej pojawiły się głosy, które twierdzą, że Will Smith musi zostać dyscyplinarnie ukarany. Po wybuchu afery Chris Rock odmówił składania skargi. Chociaż policja ma świadomość, że w Dolby Theatre doszło do rękoczynu, to nie będzie interweniowała, dopóki ktoś tego nie zgłosi.

Policja jest świadoma zdarzenia pomiędzy dwoma uczestnikami gali. Osoba zaangażowana odmówiła złożenia zawiadomienia. Jeżeli zdecyduje się na taki krok w późniejszym terminie, to jesteśmy do dyspozycji - czytamy w "The Post".

Nadal nie wiadomo, czy Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej nałoży na Willa Smitha jakąkolwiek karę. Widzowie mocno się podzielili. Niektórzy uznali, że Chris Rock żartował z choroby żony aktora i tym samym przekroczył granicę dobrego smaku, a później poniósł konsekwencje. Część internautów natomiast uważa, że to Will Smith przesadził i nawet, jeśli żart był niskich lotów, nie powinno się wchodzić na scenę i naruszać nietykalność osobistą innych osób.

Wiele wskazuje na to, że skandaliczne wydarzenie nie było reżyserowane. Po starciu aktora i komika atmosfera niemal natychmiast opadła. Sam Chris Rock wydawał się mocno zaskoczony całą sytuacją i szybko zszedł ze sceny. Co uważacie o tym, co się stało na imprezie?