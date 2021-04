Oscary 2021: Halle Berry pochwaliła się nową fryzurą i... została gwiazdą memów!

Halle Berry na czerwonym dywanie zaprezentowała się w nowej odsłonie. Aktorka podczas 93. ceremonii rozdania Oscarów 2021 pochwaliła się nie tylko imponującą kreacją, ale również fryzurą. Nowy look gwiazdy wywołał w sieci lawinę zabawnych porównań. Niektóre są rozśmieszają do łez!

93. gala wręczenia Oscarów za nami! Statuetki zostały rozdane, a gwiazdy na czerwonym dywanie zaprezentowały się w pięknych kreacjach. Nie obyło się bez wpadek i zaskakujących momentów podczas gali, a niektóre z gwiazd miały okazję, aby zaprezentować światu swoje metamorfozy. Wśród nich była Halle Berry!

Aktorka, która na swoim koncie ma już Oscara, tym razem pojawiła się w zwiewnej, fioletowej sukni od Dolce & Gabbana z ogromną kokardą z przodu. Jednak tym razem to nie kreacja zasłużyła na komentarze, ale nowa fryzura aktorki. Halle Berry zdecydowała się ściąć włosy na modnego boba, ale postawiła na nową odsłonę tej fryzury i zaprezentowała się w mocno pocieniowanych włosach i krótkiej grzywce.

Ta metamorfoza nie przypadła do gustu Internautom i aktorka stała się bohaterką memów, które pojawiają się na Twitterze. Halle Berry najczęściej porównywana jest do Willy'ego Wonki granego przez Johnny'ego Deppa w filmie "Charlie i Fabryka Czekolady”. Słusznie?

Inwencja twórcza Internautów nie ma końca! Memy z aktorką w roli głównej i zaskakujące porównania zasypały media społecznościowe!

I can’t believe Halle Berry wore this to the Oscars. pic.twitter.com/zYsKJBsw0l

why is Halle Berry rocking Josh Harnett's hair from the 2000's? #Oscars pic.twitter.com/5QffKazTx3

Halle Berry’s hair stylist: what are we thinking for tonight?



Halle Berry: have you ever seen Johnny Depp as Willy Wonka? #Oscars #Oscars2021 pic.twitter.com/8aGl0zMjtY