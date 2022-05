Oliwia Bieniuk na zdjęciach topless! Pokazała kulisy odważnej sesji

W tym roku w życiu Oliwii Bieniuk zaszły spore zmiany. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka wkroczyła w dorosłość i napisała maturę, a jej kariera z dnia na dzień nabiera tępa. Piękna nastolatka nie tylko zamierza pójść w ślady swojej mamy i zostać aktorką, ale też prężnie prowadzi swoje instagramowe konto, które śledzi już ponad 206 tys. osób, niebawem wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami', a także bierze udział w licznych kampaniach reklamowych, w których z powodzeniem uwodzi aparat. Jasnooka piękność właśnie wzięła udział w kolejnej odważnej sesji zdjęciowej, a w sieci zawrzało! Tuż obok komplementów, nie zabrakło też słów krytyki. Młoda celebrytka odpowiedziała i ostro zareagowała na porównania do swojej zmarłej mamy. Ma już dość życia w cieniu Anny Przybylskiej? To trzeba zobaczyć! Oliwia Bieniuk ma dość ciągłego porównywania do Anny Przybylskiej? Oliwia Bieniuk idzie jak burza! Charyzmatyczna 18-latka niedawno ogłosiła, że po wakacjach weźmie udział w najnowszej edycji tanecznego show Polsatu "Taniec z Gwiazdami" . Później zdradziła, że została ambasadorką marki Zuzanny Pactwy, dla której zrobiła kilka kuszących ujęć w głęboko wyciętych strojach kąpielowych . Nie trzeba było długo czekać, by nastolatka wzięła udział w kolejnym głośnym projekcie. Znana stylistka Jola Czaja zaproponowała celebrytce stylizacje, nawiązujące do sesji legendarnego fotografa, Helmuta Newtona, który w niezwykły sposób ukazuje kobiece piękno za pośrednictwem, często nagich, lecz niezwykle eleganckich i wysublimowanych kadrów. Oliwia Bieniuk zapozowała w seksownej bieliźnie , a efekty jej współpracy z Czają rozgrzały internautów do czerwoności. Teraz Oliwia Bieniuk po raz kolejny...