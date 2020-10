Najmodniejsze botki na jesień kosztują 120 złotych! Oliwia Bieniuk kupiła je w Sinsay

Oliwia Bieniuk jest już gotowa na jesień! Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka, która stawia swoje pierwsze kroki w aktorstwie i modelingu, pochwaliła się zdjęciami z najnowszej sesji zdjęciowej dla marki Sinsay. Oliwia zaprezentowała się w stylizacji, która została stworzona w całości z ubrań i akcesoriów, które możecie kupić właśnie w tej sieciówce. Biały golf (Sinsay, 49,99 zł) zestawiony został z krótką jeansową spódnicą (Sinsay, 49,99 zł) i bardzo modnymi dodatkami w tym sezonie. Torebka inspirowana m.in. torebkami Zofii Chylak czy torebkami marki Kulik również dostępna jest w sieciówce Sinsay i kosztuje tylko 49,99 zł.

Zobacz także: Ta kurtka na jesień/zimę z Sinsay za 59 złotych to must have! Tańszej nigdzie nie znajdziecie

Oliwia Bieniuk - total look z Sinsay

Oliwia Bieniuk wydała na tę stylizację około 270 złotych. Naszym zdaniem, ten look wygląda na o wiele droższy! To dowód na to, że nie trzeba wydawać fortuny by wyglądać modnie i czuć się pewnie. Zgadzacie się?

Czarne botki ze sztucznej skóry, na które się zdecydowała, to sznurowany model z perłami i dżetami z Sinsay. Kosztuje 129 złotych i jest nadal dostępny w klasycznej rozmiarówce - od 36 do 41.

Mat. prasowe

A ty zdecydujesz się na takie botki w tym sezonie? My gorąco was do tego zachęcamy. Dlaczego? Takie botki pasują absolutnie do wszystkiego. Zestaw je tak jak Oliwia Bieniuk z golfem i jeansową mini lub z mom jeans, a nawet z kwiecistą sukienką midi utrzymaną w jesiennym klimacie boho. Możliwości jest wiele!