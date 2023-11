Reklama

Tuż po świętach urodzi się jej pierwsze dziecko. Tylko my wiemy, ile potrwa urlop macierzyński aktorki! To będą niezwykłe święta!

Nie dość, że Olga Kalicka przygotowuje się właśnie do porodu, to jeszcze przy wigilijnym stole u jej rodziców w Piasecznie po raz pierwszy usiądzie partner aktorki – Cezary Nowak. Jak się dowiedzieliśmy, synek pary urodzi się tuż po Bożym Narodzeniu. Dlatego do Polski najprawdopodobniej przyjadą rodzice Cezarego, którzy mieszkają w Stanach. Wiemy też, czy aktorka planuje szybko po porodzie wrócić do pracy.

"Olga chce jak najwięcej czasu spędzić z maleństwem. Rozmawiała z Agatą Kuleszą, która ją przekonała, że kariera może poczekać – mówi znajoma gwiazdy, która w związku z narodzinami synka odrzuciła m.in. rolę w serialu TVN.

Na razie Kalicką będziemy oglądali tylko w „Rodzince.pl”. W lutym aktorka pojawi się na planie, aby zagrać w kilku odcinkach. Ale nie będzie to praca na pełny etat!

