Aleksandra Kwaśniewska w rozmowie z Party.pl zdradziła, dlaczego zdecydowała wycofać się z życia medialnego. Córka prezydenta rzadko pojawia się na oficjalnych imprezach, a każde jej nowe zdjęcia na salonach wzbudzają ogromne zainteresowanie mediów. Wiele emocji kilka lat temu wywołał ślub Aleksandry Kwaśniewskiej z Kubą Badachem. Fotki z pięknej uroczystości obiegły wówczas kolorową prasę. Teraz żona muzyka woli unikać publicznych imprez. Dlaczego? Posłuchajcie, co powiedziała nam Aleksandra Kwaśniewska! Córka byłego prezydenta w swojej wypowiedzi nawiązała do Anny Lewandowskiej. Co o niej powiedziała?

Aleksandra Kwaśniewska unika oficjalnych imprez.