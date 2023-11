Black Friday 2019 już 29 listopada! To wielkie święto zakupów, które wiele znanych marek zaczyna wcześniej lub przedłuża wyprzedaże również na sobotę. Jedna z topowych sieciówek, jaką bez wątpienia jest H&M, już kolejny rok z rzędu zaczyna akcję "Odliczanie do Black Friday". Promocja polega na tym, że na kilka dni przed Czarnym Piątkiem marka obniża ceny wybranego asortymentu aż o 50%! Zobaczcie, co w czwartek kupicie za połowę ceny w H&M z okazji Black Friday!

Black Friday 2019 w H&M!

Sieciówka znów zaskakuje! Wczoraj mogliśmy z 50% rabatem kupić piżamy i odzież domową, wcześniej przecenione były wybrane płaszcze i kurtki, a w czwartek na promocji kupimy eleganckie sukienki, bluzki, spódnice, buty i torebki. Większość modeli idealnie sprawdzi się na święta. Jeśli szukacie odpowiedniej sukienki na święta lub sylwestra, możecie ją kupić już dziś w H&M.

Do wyboru są cekinowe i koronkowe modele sukienek, które są prawdziwym hitem w tym sezonie. Warto zwrócić uwagę na ciepłe swetry, które można zestawić z satynową lub plisowaną spódnicą. Oprócz tego przecenionych jest też mnóstwo modnych dodatków: paski, spinki z perełkami i torebki. Wśród przecenionych ubrań na Black Friday znalazło się też sporo modeli z działu H&M+ oraz MAMA.

Zobaczcie, co warto kupić z okazji Black Friday w H&M już dziś!

