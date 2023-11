W sobotę, 6 lipca, odbyły się chrzciny Archiego, syna Meghna Markle i księcia Harry'ego. Uroczystość była prywatna i zostało na nią zaproszonych tylko 25 osób! Na chrzcinach zabrakło m.in. królowej Elżbiety II! Jeśli ktoś poczuł się pominięty i nie miał okazji uczestniczyć w tym wydarzeniu, to teraz powinien odetchnąć z ulgą. Na jaw wyszło bowiem, co musieli zjeść wszyscy zaproszeni na chrzest goście. Trzeba przyznać, że bardziej obrzydliwej tradycyjni nie znamy i cieszymy się, że nie musieliśmy uczestniczyć we chrzcie pierwszego syna Meghan Markle i księcia Harry'ego! ;) Zobaczcie nasz materiał wideo i sprawdźcie, o co chodzi!

Archie został ochrzczony dokładnie 2 miesiące po narodzinach

Archie urodził się 6 maja i zachwycił swoją rodzinę