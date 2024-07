Właśnie do sieci trafił nowy klip Dody i Fokusa do singla "Fuck It". Na premierę przyszło nam czekać kilka miesięcy. Ale... opłaciło się! Zdjęcia do klipu kręcono na przełomie września i października w Warszawie.

Doda w rozmowie z AfterParty.pl zapowiadała, że klip będzie pełen niebezpiecznych scen (zobacz), a ona sama ma przebijać głową szkło. Nasza redakcja jako jedyna została zaproszona na plan zdjęciowy teledysku, podczas którego Doda i Fokus stoczyli "poważną bójkę", ale wcześniej poznali się w osiedlowym spożywczaku (zobacz relację).

Nie zabrakło także kilku ostrych scen łóżkowych. Teledysk miał mieć swoją premierę w ubiegłym tygodniu, ale Fokus nie do końca był gotowy na nią, twierdząc, że klip musi zostać przebudowany. Czy tak się stało? O tym obie strony milczą.

Pewne natomiast jest, że praca nie poszła na marne i zadowoliła zarówno Dodę jak i guru rapu. Podoba się również wam? Zobaczcie najbardziej wyczekiwaną premierę ostatnich tygodni i zagłosujcie w naszej sondzie :)

Doda i Fokus podczas kręcenia jednej z najbardziej niebezpiecznych scen: