W sieci pojawił się nowy, bardzo seksowny teledysk Dawida Kwiatkowskiego do piosenki "Jesteś", która zwiastuje jego piąty już album! W wideoklipie nie brakuje odważnych scen z udziałem roznegliżowanego jurora "The Voice Kids". Ale artysta zaskakuje również totalnie nowym brzmieniem, które zachwyciło jego fanów!

W swojej nowej piosence Dawid próbuje... rapować! To dla niego zupełna nowość:

Utwór powstał w Krynicy Zdrój, gdzie razem z Bartkiem Caboniem, Piotrem Koncą i Sebastianem Piekarkiem szukaliśmy nowych dźwięków lub ze starych układaliśmy coś nowego... i stało się! Po dłuższym śpiewaniu tylko w języku angielskim bardzo się cieszę, że wróciłem do pisania po polsku, do tego dotknąłem czegoś nowego dla mnie, co pokażą obydwie zwrotki. Jesteście ze mną? Niesamowicie się stresuje! Do usłyszenia i do zobaczenia!!! - napisał na Instagramie.