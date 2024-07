Magdalena Ogórek wraca do pracy w telewizji! Była kandydatka na prezydenta pochwaliła się na Facebooku zdjęciami z planu jej autorskiego programu. Jak donoszą Wirtualnemedia.pl, prawdopodobnie będzie to cykl o skradzionych działach sztuki. Nie wiadomo z jaką stacją Magdalena Ogórek rozpoczęła współpracę, jednak według portalu, jej program może trafić do serwisu internetowego spółki wydającej m.in. "Rzeczpospolitą". To właśnie w tej gazecie jakiś czas temu pojawił się artykuł Ogórek.

Reklama

Pracujemy intensywnie przy nagraniu programu :) - napisała Magdalena Ogórek.

W komentarzach pod zdjęciami była kandydatka na prezydenta zdradziła, że w każdym odcinku nowego programu będzie opowiadać o innym obrazie.

Patrząc na fotografie z planu widzimy, że Magdalena Ogórek jest wierna swojemu stylowi. Na nagraniu programu pokazała się w jasnej sukience z perłową broszką Chanel. Będziecie oglądać program Magdaleny Ogórek?

Przypominamy, że zanim kandydatka z ramienia SLD rozpoczęła swoją kampanię wyborczą, pracowała w TVN BIŚ. Zrezygnowała ze swojej medialnej kariery na rzecz polityki.

Zobacz także

Zobacz także: Magdalena Ogórek żałuje startu w wyborach? Miałam poukładane życie zawodowe...

Magdalena Ogórek na planie nowego programu.

Reklama

Magdalena Ogórek pokazała zdjęcia z planu.