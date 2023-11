Ostatnie tygodnie były dla Shakiry dość dramatyczne. Gwiazda ze względu na poważne problemy zdrowotne musiała odwołać długo zapowiadaną trasę koncertową po Stanach i Europie. Zaś wcześniej pojawiły się plotki, że przeżywa kryzys w związku z piłkarzem, Gerardem Pique. Jak teraz czuje się piosenkarka? Sportowiec na swoim Instagramie pokazał zdjęcie, na które czekali wszyscy fani.

Shakira wraca do zdrowia - to najważniejsza informacja dla wszystkich jej fanów. Ale niektórzy martwili się, że rzeczywiście związek ich ukochanej gwiazdy wisi na włosku. Na szczęście - między artystką a piłkarzem wszystko układa się znakomicie, a dowodem na to jest chociażby najnowsza fotka z Instagrama Pique! Shakira wygląda na nim rewelacyjnie

Shakira i Gerard - ich miłość kwitnie :)

Shakira wraca do zdrowia i już niedługo ruszy w trasę koncertową!