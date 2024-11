Po tragicznej śmierci Liama Payne’a wciąż pojawia się wiele pytań, które pozostają bez odpowiedzi. Argentyńska prokuratura prowadzi śledztwo i właśnie wykluczyła jedną z hipotez.

Nowe ustalenia argentyńskiej prokuratury ws. śmierci Liama Payne'a

Liam Payne, były członek zespołu One Direction, zginął w tragicznych okolicznościach podczas pobytu w Buenos Aires, stolicy Argentyny. Według ustaleń, Payne upadł z balkonu hotelu Casa Sur w centrum miasta. Wydarzenie to wywołało ogromne emocje wśród fanów i opinii publicznej na całym świecie. Pojawiły się spekulacje, jakoby przyczyną tragedii mogło być samobójstwo. Jednak argentyńska prokuratura po przeprowadzeniu śledztwa wykluczyła tę teorię, stawiając w sprawie zupełnie nowe hipotezy.

Prokuratura w Buenos Aires oficjalnie oświadczyła, że Liam Payne nie popełnił samobójstwa. Wyniki śledztwa wskazują, że muzyk był pod wpływem substancji odurzających w momencie upadku, co mogło mieć wpływ na jego zachowanie oraz świadomość. Argentyńscy śledczy stwierdzili, że Payne nie był w stanie kontrolować swoich działań w chwili zdarzenia. W związku z tym, że jego zachowanie mogło być wynikiem działania środków psychoaktywnych, śmierć została uznana za nieszczęśliwy wypadek.

W związku ze śmiercią Liama Payne’a argentyńskie organy ścigania postawiły zarzuty trzem osobom. Według ustaleń prokuratury, osoby te są odpowiedzialne za „porzucenie osoby ze skutkiem śmiertelnym” oraz za „dostarczanie i ułatwianie dostępu do narkotyków”. Na chwilę obecną nie ujawniono pełnych danych oskarżonych, jednak zarzuty wobec nich dotyczą tego, że nie podjęły odpowiednich działań, by zapobiec tragedii. Ustalono także, że mogły one mieć związek z dostarczeniem Payne’owi substancji, które wpłynęły na jego stan.

Śmierć Liama Payne’a, który cieszył się ogromną popularnością jako członek One Direction, wstrząsnęła jego fanami na całym świecie. Wiadomość o tym, że muzyk nie popełnił samobójstwa, a przyczyną tragedii były okoliczności wynikające z jego stanu pod wpływem narkotyków, wzbudziła liczne emocje i kontrowersje. Fani wyrażają swoje wsparcie dla rodziny Payne’a, jednocześnie oczekując dalszych wyjaśnień. Na platformach społecznościowych pojawiają się liczne wyrazy współczucia oraz słowa krytyki wobec osób, które miały dostarczyć mu substancje psychoaktywne.

Vianney Le Caer/Invision/East News

Niedawno informowaliśmy, że ciało Liama Payne’a wreszcie przekazano rodzinie i już niedługo ma się odbyć pogrzeb muzyka. Według doniesień medialnych ceremonia ma mieć charakter prywatny, w której udział wezmą jedynie najbliżsi członkowie rodziny oraz przyjaciele muzyka. Rodzina prosi o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym czasie. Nie przewidziano publicznej ceremonii ani transmisji z uroczystości.

