Niezwykłe wyznanie na wizji dziennikarki TVN24! "Mój tata walczy na Ukrainie" 

Piotr Jacoń to popularny dziennikarz stacji TVN24 , gdzie prowadzi pasma informacyjne. Ostatnio udzielił obszernego wywiadu magazynowi "Replika", gdzie szczerze opowiedział o swoich doświadczeniach z coming outem transpłciowej córki. 45-letni Jacoń opisał ze szczegółami jak wyglądała rozmowa z córką, i jak przyjęli jej wyznanie wraz z żoną. Był to bardzo poruszający moment dla całej rodziny. Jak przyjęli słowa córki? Zobaczcie, co mówi w wywiadzie Jacoń. Piotr Jacoń o swojej transpłciowej córce W najnowszym wydaniu „Repliki", magazynu skierowanego do społeczności LGBT, można przeczytać wywiad autorstwa redaktora naczelnego, Mariusza Kurca. Jak podkreśla portal wirtualnemedia.pl, rozmowa z Piotrem Jaconiem to pierwsza rozmowa magazynu z ojcem dziewczyny transpłciowej. Trzeba przyznać, że rozmowa szczera i bardzo poruszająca. Szczególnie poruszające są słowa o coming oucie córki - momencie, gdy wraz z żoną sami usłyszeli o tym od samej Wiktorii. Było to latem ubiegłego roku. - (…) moje dziecko zaczęło przebąkiwać, że robi jakieś badania i „o czymś musi nam powiedzieć". Dopytywaliśmy z żoną, o co chodzi, ale słyszeliśmy, że „jeszcze jest za wcześnie" - portal Wirtualnemedia cytuje fragment wywiadu. Ze względu na studia dziecka i odległość, sama rozmowa odbyła się przez telefon. - Nie pamiętam dokładnie jej słów, ale musiała powiedzieć, że od dawna źle czuje się w swoim ciele. Musiała powiedzieć, że jest kobietą i używa imienia „Wiktoria". Wspominała o terapii hormonalnej. Niemal automatycznie oboje z żoną od razu weszliśmy w tryb „pełna akceptacja"....