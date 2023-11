Reklama

W weekend dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci aktorki znanej z serialu "Klan" Agnieszki Kotulanki. Aktorka miała 61 lat. W latach 1997 do 2013 roku grała w serialu "Klan", gdzie wcielała się w postać Krystyny Lubicz. Aktorka grała też w takich produkcjach jak: "Niania", "Dom" czy "Hela w opałach", ale to rola w "Klanie" przyniosła jej największą popularność. Kotulanka od lat zmagała się z chorobą alkoholową. O śmierci aktorki poinformowała jej rodzina, zamieszczając nekrolog w internecie.

Kiedy odbędzie się pogrzeb Agnieszki Kotulanki?

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione we wtorek, 27 lutego 2018 roku o godzinie 12.00 w parafii św. Józefa Oblubieńca przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 5 w Legionowie, po którym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarz miejscowy.

ONS

Aktorka miała 61 lat