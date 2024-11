Znana w brytyjskim środowisku artystycznym Sarah Cunningham była malarką, której prace wystawiano w galeriach sztuki na całym świecie. Jej obrazy można było podziwiać m.in. w Los Angeles oraz Seulu. Zaledwie miesiąc temu 31-letnia artystka odwiedziła stolicę Korei Południowej w związku z wernisażem. Na początku listopada kobieta zaginęła. Londyńska policja właśnie potwierdziła, że odnalazła zwłoki Cunningham.

Nie żyje Sarah Cunningham. 31-latka zaginęła w tajemniczych okolicznościach

Według brytyjskiej prasy po raz ostatni widziano Sarah Cunningham 2 listopada. O zaginięciu malarki pisał „Daily Mail”. Tego dnia artystka około godziny 3:00 przebywała na Jamestown Road w dzielnicy Camden w północnej części Londynu. Miała na sobie czarną bluzkę, spódnicę oraz trampki marki Coverse w tym samym kolorze. Później ślad bo niej zaginął.

Poszukiwania skończyły się w poniedziałek, 4 listopada. Niestety spełnił się najczarniejszy z możliwych scenariuszy. Około godziny 1:11 na stację metra Chalk Farm wezwano służby ratunkowe w związku z odkryciem ciała znajdującego się na torach.

Rzecznik policji potwierdził, że policja znalazła zwłoki Sarah Cunningham. Śledczy poinformowali już rodzinę zmarłej artystki i zaapelowali, by uszanować prywatność bliskich w tych trudnych okolicznościach.

Choć czekamy na formalną identyfikację, rodzina Sarah została poinformowana o tym zdarzeniu. Proszą o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym czasie – przekazał rzecznik na łamach „Daily Mail”.

Obecnie śledczy prowadzą sprawę śmierci Cunningham. Zgon uznano za nagły, jednak na tym etapie nie ma dowodów świadczących o tym, że udział mogły mieć osoby trzecie.

Kim była Sarah Cunningham?

Sarah Cunningham przyszła na świat w Nottingham. Już od wczesnych lat dzieciństwa przejawiała wyraźne zainteresowanie sztuką. Później spełniła swoje marzenia i została malarką. W latach 2019-2022 ukończyła studia magisterskie z malarstwa. Absolwentka Królewskiej Wyższej Szkoły Artystycznej była też laureatką stypendium.

Swoimi pracami dzieliła się m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jej konto na Instagramie obserwowało ponad 11 tys. użytkowników. Nadal nie wiadomo, co mogło doprowadzić do tragicznej śmierci 31-letniej artystki.

