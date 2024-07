Adam Darski od czasu rozstania z Dodą przestał bywać na salonach i w mediach. Muzyk rzadko udziela wywiadów i komentuje bieżące sprawy ze swojego życia. Ostatnio jednak został przyłapany w samym centrum Warszawy na zakupach w modnym butiku.

Reklama

Nie da się ukryć, że Nergal wyglądał bardzo dobrze i widać, że pracuje nad swoją sylwetką i stylem. Rockowe ubrania doskonale pasują do jego osobowości, ale także wpisują się w aktualne trendy. My jesteśmy bardzo ciekawi, na co skusił się Darski na zakupach.

Jak myślicie?

Zobacz: Nergal pokazał zdjęcie sprzed ponad 20 lat! Bardzo się zmienił?



Zobacz także