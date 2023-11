Od kiedy Natalia Siwiec została mamą, codziennie pokazuje swoją córeczkę Mię na Instagramie. Modelka chętnie dzieli się ze swoimi fankami każdą jej chwilą, ale niestety często spotyka ją za to hejt ze strony internautek. Wiele kobiet krytykuje Natalię za to, co robi przy dziecku lub czego nie robi. Tym razem na Natalię Siwiec spadła lawina hejtu, bo... zabrała swoją córkę do zoo!

Natalia Siwiec skrytkowana za wizytę w zoo

Natalia Siwiec codziennie pokazuje swojej córeczce świat i uczy ją nowych rzeczy. Tym razem modelka wybrała się z Mią do zoo, by pokazać jej egzotyczne zwierzęta. To jednak oburzyło internautki, które zarzuciły Natalii Siwiec, że promuje takie miejsce jak zoo, w których zwierzęta cierpią i tęsknią za naturą.

Pani Natalio, jest Pani osobą publiczną i ma Pani niejako wpływ na innych. Super, że dla Pani to frajda chodzić w taie miejsca jak to pożal się Boże zoo i jeszcze promowanie go. Przecież zwierzęta tam są schorowane, zamknięte w ciasnych klatkach, gdzie mogą przejć tylko kilka kroków. One powinny żyć na wolności. To jest dramat tych zwierząt i nigdy nie zrozumiem jak ludzie mogą mieć frajdę z patrzenia na ich cierpienie. Dopóki będą chodzili ludzie i wydawali na to kasę, dopóty te biedne zwierzęta będą przechodziły gehennę - napisała jedna z Internautek.

Natalia Siwiec zdecydowała, że nie zostawi takich zarzutów bez odpowiedzi. Jej reakcją była równie długa wypowiedź, w której podkreśliła, że zoo ratuje zwierzęta i pomaga im przetrwać.

Nie mogę się z tobą zgodzić. Kocham zwierzęta tak samo jak ty i wiem, że w dzisiejszych czasach zoo jest bardzo dobrym miejscem dla zwierząt( to na pewno takim jest co można było zauważyć na filmikach).Warunki i zasady przyjmowania zwierzat już dawno się zmieniły.Musza być stworzone specjalne warunki do tego by było im dobrze. Pewnie zwierzętom byłoby lepiej w naturze, ale to już nie jest ta natura, o której tak marzą obrońcy zwierząt - napisała Natalia Siwiec.

Modelka dodała, że w naturalnych warunkach zwierzęta są wybijane przez kłusowników, natomiast w zoo mogą spokojnie dożyć późnej startości.

Zdania pozostałych internautek są podzielone. Część kobiet zgadza się z oburzoną intetnautką, a część popiera Natalię. A wy jakie macie zdanie w tej sprawie?

Mia była zachwycona wizytą w zoo

