Już w najbliższy wtorek wielki finał Hell's Kitchen. Wojciech Modest Amaro w premierowym sezonie kuchennego show zapewnił telewidzom wiele emocji, a uczestnikom... łez. Program słynie z ostrych wymian zdań czy wręcz awantur. Nie zabrakło ich również w decydującym o wejściu do finału odcinku. Przypomnijmy: Amaro klnie jak szewc w HK. Polały się łzy

Producenci przyzwyczaili też już publiczność, że bardzo często w tytułowej piekielnej kuchni pojawiają się znani goście. Nie inaczej będzie w najbliższym odcinku. Tym razem będzie to Natalia Siwiec w towarzystwie męża i przyjaciółek i to właśnie oni będą próbować dań finalistów. To już nie pierwsza wizyta modelki w HK - w drugim odcinku kulinarnego show drużyna Niebieskich wygrała wizytę na planie "Tańca z gwiazdami". Panowie prosili ją o autografy na koszuli, ramionach, a nawet na... klacie.

Zobaczcie zdjęcia Natalii z planu finałowego odcinka Hell's Kitchen: