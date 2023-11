1 z 5

Natalia Siwiec wypoczywa wraz z rodziną w gorącym Meksyku i korzystając ze słońca oraz wolnego czasu, przebywa głównie przy basenie lub na plaży. Dzięki temu my możemy podziwiać ją w bikini! Na Instagramie modelki pojawiło się wiele naprawdę hot zdjęć, ale... internautom nie do końca się to spodobało. Modelka musi mieć nerwy ze stali, gdy widzi te komentarze! Przekonajcie się na kolejnych stronach galerii, co nie przypadło internautom do gustu.

Zobacz: Natalia Siwiec idzie w ślady Anny Lewandowskiej i pokazała kolejny wózek dla Mii! Jest zaskakująco... tani!