Zdjęcia do nowych odcinków "Rancza" właśnie wystartowały, kończąc długą, ponaddekadową przerwę. Wilkowyje znów staną się tematem do rozmów polskich telewidzów i choć na premierę najnowszego sezonu będzie trzeba jeszcze trochę poczekać, to w mediach już teraz nie brakuje wieści z planu serialu. W rozmowie z Plejadą o atmosferze podczas pracy nad "Ranczem" szczerze opowiedziała serialowa Klaudia, aktorka Marta Chodorowska.

Chodorowska szczerze o atmosferze na planie "Rancza"

"Ranczo" już niebawem wróci na ekrany i już teraz wiadomo, że do produkcji zaangażowano prawie niezmienioną ekipę. Postawiono nie tylko na tych samych aktorów i aktorki, lecz także dużą część ekipy pracującej na planie za kamerą. O atmosferze podczas nagrywania nowego, 11. sezonu "Ranczo. Zemsta wiedźm" wypowiedziała się aktorka Marta Chodorowska, nie kryjąc dużych emocji, z jakimi mierzą się twórcy serialu.

W wywiadzie dla Plejady aktorka nie kryła zachwytu nad samym planem zdjęciowym, a w dodatku podzieliła się swoją nostalgią.

Jestem zachwycona pierwszym dniem zdjęciowym. Oprócz aktorek i aktorów na planie są w większości ci sami ludzie, którzy współtworzyli ten serial. To trochę jak spotkanie klasowe po latach powiedziała Chodorowska.

W tej samej rozmowie aktorka zdradziła, jak wyglądał pierwszy dzień ekipy po reaktywacji. Nie ukrywała, że wspólnie postawili na dzielenie się swoimi emocjami i wspomnieniami, odświeżając swoje relacje sprzed lat.

Pierwszy dzień był pełen wzruszeń, pogaduszek między scenami, pytań, co u kogo słychać. To była ogromna przyjemność wrócić do ekipy, która była tak ze sobą zżyta dodała serialowa Klaudia.

Warto zaznaczyć, że w najnowszym sezonie serialu "Ranczo" wezmą udział również Cezary Żak, Katarzyna Żak, Ilona Ostrowska, Bartłomiej Kasprzykowski, Marta Lipińska i Artur Barciś. Wśród obsady wymienia się także m.in. Grażynę Zielińską Sylwestra Maciejewskiego, Bogdana Kalusa, Piotra Pręgowskiego, Violettę Arlak, Magdalenę Kutą, Grzegorza Wonsa, Dorotę Chotecką oraz Magdę Waligórską.

Co więcej, produkcja programu zdradziła już, co wydarzy się w 11. sezonie "Rancza".

Tak Chodorowska zapowiedziała nowe odcinki "Rancza"

Nowa odsłona "Rancza" ma liczyć sześć odcinków. Co ważne, powstaje na podstawie scenariuszy przygotowanych jeszcze przed śmiercią Andrzeja Grembowicza. Zdjęcia mają potrwać przez najbliższe tygodnie, więc ekipa dopiero wchodzi w intensywny rytm pracy, nie ukrywając swojej energii do działania i ekscytacji.

Jeszcze wiele dni przed nami i jestem tym bardzo podekscytowana dodała Chodorowska.

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