Natalia Klimas, była partnerka Piotra Woźniaka-Staraka dodała bardzo emocjonalny wpis na Instagramie dotyczący swojego byłego chłopaka. Przypomnijmy, że para spotykała się przez 2,5 roku. Gwiazdy były bardzo w sobie zakochane, jednak ich miłość nie przetrwała próby czasu. Później Piotr poznał Agnieszkę Szulim, z którą od 2016 roku jest w związku małżeńskim. Natalia też ułożyła sobie życie. Aktorka wyszła za mąż za biznesmena i pod koniec lipca po raz pierwszy została mamą.

Klimas odniosła się do tragedii, która miała miejsce kilka dni temu na Mazurach. W nocy z soboty na niedzielę Piotr Woźniak-Starak wypadł z motorówki. Po czterech dniach odnaleziono ciało producenta filmowego.

Natalia Klimas i Piotr Woźniak-Starak tworzyli piękną parę przez 2,5 roku. Aktorka zostawiła dla producenta Nowy Jork. Długo nie szukała pracy w Polsce, szybko została zatrudniona na planie jednego z seriali. Piotr Woźniak-Starak szykował się do przejęcia rodzinnej firmy, gdy nagle drogi zakochanych rozeszły się. Nie wiadomo, co dokładnie ich poróżniło. Chwilę później Piotr zaczął spotykać się z dziennikarką stacji TVN.

– To jest pierwszy raz, kiedy o tym mówię. Minęły dwa lata od naszego rozstania, więc to jest dla mnie temat już zamknięty. Minęło już dużo czasu, ale jasne, że bolało. Myślę, że byłabym niefajną osobą, gdyby to po mnie spłynęło. Naprawdę kochałam. Było to wspaniałe 2,5 roku życia - powiedziała Natalia w programie Krzysztofa Ibisza.