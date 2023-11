Niedawno informowaliśmy, że Sylwia Przybysz i Sylwia Lipka przygotowują dla fanów specjalny projekt. Obie gwiazdy pochwaliły się na swoich profilach w serwisach społecznościowych wspólnym zdjęciem ze studia. Fani byli zachwyceni i nie mogli doczekać się szczegółów! Teraz my już je znamy! Okazuje się, że Sylwia Przybysz i Sylwia Lipka nagrały kolędę. I to nie same!

Kolęda Sylwii Przybysz i Sylwii Lipki

Młode gwiazdy zaśpiewały razem z Remo, Olgą Przybysz i Dominiką Sozańską utwór „Nasza cicha noc”. Kolęda utrzymana jest w spokojnych tonacjach, a teledysk był kręcony m.in. na wesołym miasteczku. Koniecznie posłuchajcie utworu i zobaczcie teledysk! Podoba się wam? Czy to będzie tegoroczny świąteczny hit?

To zdjęcie wywołało ogromne emocje wśród fanów gwiazd!

Kolęda z udziałem młodych gwiazd będzie hitem?

