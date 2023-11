Reklama

Oficjalne zdjęcia rodziny królewskiej publikowane są zazwyczaj z okazji ważnych wydarzeń i uroczystości. Ostatnie fotografie, na których widzieliśmy rodzinę w komplecie pochodzią ze ślubu Meghan i Harry'ego oraz ze chrztu księcia Louisa. Teraz mamy okazję zobaczyć najnowsze fotografie rodzinne z planu filmu z okazji 70. urodzin księcia Karola! Zobaczcie, jak prezentuje się rodzina królewska. Mały książę Louis już tak urósł!

Wkrótce premierę będzie miał film autobiograficzny o księciu Karolu!

Z okazji 70. urodzin księcia Karola, które przypadają w tym roku stacja BBC nakręciła film dokumentalny o jego życiu. Film Prince, Son and Hair: Charles at 70. zostanie wyemitowany za około miesiąc. Będzie to z pewnością cenne źródło informacji nie tylko o Karolu, ale również o pozostałych członkach rodziny królewskiej. Najnowsze zdjęcia, które możemy oglądać pochodzą z sesji zdjęciowej, zorganizowanej na potrzeby filmu.

Na zdjęciu możemy zobaczyć rodzinę królewską w dostojnym, poważnym ujęciu. Jednak na największą uwagę zasługuje druga wersja tego zdjęcia. Tym razem bohaterowie fotografii są roześmiani i widać, że świetnie się bawią. Dodatkowo na Twitterze pojawiło się zdjęcie z tej samej sesji, na którym zobaczymy księcia Louisa podczas zabawy z dziadkiem. Uroczy widok!