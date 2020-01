Ta spódnica będzie totalnym hitem wiosny 2020!

To będzie totalny hit wiosny 2020. Mowa oczywiście o jeansowej spódnicy midi, która pojawiała się na wybiegach u projektantów równie często jak torby XXL czy groszki i grochy w każdej postaci. Wiosną zapomnij o bardzo krótkich spódniczkach i postaw na długość midi. Do tego zdecyduj się na bardzo modny jeans - najlepiej w klasycznym niebieskim kolorze. Jeansowe spódnice midi są lansowane m.in. przez Celine, Stellę McCartney czy Givenchy.

Najlepsze w jeansowej spódnicy jest to, że tak naprawdę możesz nosić ją absolutnie ze wszystkim - jeansowa spódnica jest tak samo świetna podstawą do stworzenia każdego looku - dokładnie tak samo jak twoje ukochane mom jeans czy skinny jeans. Wczesną wiosną, kiedy będzie jeszcze zimno, zestaw ją z zamszowymi kozakami i oversizową marynarką, a latem postaw na delikatne sandałki i koronkową bluzkę.

My już teraz czujemy, że jeansowe spódnice midi będą hitem przez całą wiosnę i lato!

Zobacz także: Najmodniejszy trend wiosny 2020 - to kolorowa ekoskóra! Jak ją nosić?

Stella McCartney lansuje nowy trend na wiosnę. Jeansowa spódnica o długości midi to must have tego sezonu! Zestawiona z delikatnymi wiązanymi sandałkami i romantyczną koronkową bluzką to look idealny np. na randkę.

EastNews

Patchworkowa spódnica również o długości midi jest lansowana przez Celine. Zestawiona z motywami kwiatowymi i wysokimi zamszowymi kozakami stworzy idealną stylizację w stylu boho. My to kupujemy!

EastNews

Givenchy to kolejny dom mody, w którego wiosennej kolekcji 2020 nie mogło zabraknąć jeansowej spódnicy midi. Model o długości midi z dużym, nieco poszarpanym rozcięciem, to nasza trzecia propozycja.