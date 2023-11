Seks z księciem Karolem, próby samobójcze, depresja - o tym wszystkim opowiada księżna Diana na taśmach, które już w ten weekend zamierza ujawnić jedna ze stacji telewizyjnych na Wyspach. Co jeszcze ujawnia zmarła tragicznie żona Karola i matka Williama i Harry'ego?

Dziś - w niedzielę, dokładnie o godz. 8 wieczorem przed telewizorami w Wielkiej Brytanii zasiądą miliony widzów. Dokładnie wtedy stacja Channel 4 wyemituje film dokumentalny, który już rozgrzewa do czerwoności brytyjskie media. Wszystko przez nie ujawnione dotąd nagrania zmarłej niemal dokładnie 20 lat temu Księżnej Diany. To bardzo intymne i bardzo szczere wyznania z lat 1992-1993. Nagrywał ją osobisty trener głosu, przygotowujący Dianę do wystąpień publicznych. Księżna mówiła swobodnie, o tym co myśli… Zebrało się tego naprawdę sporo - 20 taśm, a na nich 21 godzin nagrań.

Co jest na taśmach Diany?

O tym jak bardzo intymne są to wyznania świadczą ujawnione dotąd fragmenty. Księżna Diana mówi m.in. o seksie z Księciem Karolem! Jak ujawnia, przed ślubem spotkali się ledwie 13 razy. W “tych sprawach” nigdy nie miał wymagań.

Robiliśmy to raz na trzy tygodnie - mówi Diana na ujawnionych fragmentach.

Księżna wiedziała też, że Karol widywał “swoją kobietę Camillę” zanim się pobrali.

Co jeszcze ujawnia księżna? Mówi m.in. o próbach samobójczych - kilka tygodni po ślubie z Karolem była tak przygnębiona, że próbowała podciąć sobie żyły. O depresji mówią też inne fragmenty nagrań, podobnie jak o jej walce z bulimią, czy kłopotach małżeńskich.

Co jeszcze jest na taśmach - przekonamy się w niedzielę wieczorem. Już dziś jednak wiadomo, że będą one prawdziwym wstrząsem. Szczególnie dla rodziny królewskiej, której dotyczą. Na razie trwa dyskusja, czy ujawnienie takich taśm jest dozwolone prawnie i etyczne. Stacja tłumaczy, że to “ważne źródła historyczne” i jako takie powinny być jawne.

Starannie rozważyliśmy wszystkie materiały użyte w filmie dokumentalnym, choć nagrania miały charakter prywatny, tematy które obejmują są sprawą publiczną. Dają wyjątkowy wgląd w przygotowania Diany do zabrania głosu publicznie i opowiadają jej własną historię - twierdzi stacja, cytowana przez dziennik the Guardian.

Na razie nic nie wskazuje, by ktoś miał powstrzymać media przed ujawnieniem tajemnic Diany. Rodzina królewska nie wydała jak dotąd żadnego komunikatu i nie jest on na razie spodziewany.

Księżnę nazywano "Królową Ludzkich Serc"

Przed ślubem z Karolem spotkała się z nim tylko 13 razy.