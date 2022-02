Naga Doda szokuje w odważnej sesji zdjęciowej. "Zawsze tego chciałam"

Doda 15. lutego świętowała swoje 38. urodziny. Uznała, że ten dzień to jednocześnie doskonały pretekst do tego, by zacząć świętować swoje 20-lecie na scenie. To właśnie w 2002 roku pojawiła się jej pierwsza płyta z zespołem Virgin i to właśnie wtedy, widzowie po raz pierwszy zobaczyli ją w programie "Bar". W jej przypadku to była jedynie trampolina do kolejnych sukcesów. Z okazji 20-lecia kariery, które przypada na 2022 rok, Doda postanowiła stworzyć własny program, a pierwszy odcinek już pojawił się na jej kanale. Poznajcie szczegóły. Doda ruszyła z nowym programem. Czym są "QUEENtesencje"? Doda świętowała 38. urodziny i zachwyciła seksowną stylizacją. Jej urodziny świętowali również jej fani, którzy obdarowali ją licznymi prezentami, a ten radosny moment został uchwycony przez paparazzi. Artystka uwielbia nie tylko dostawać upominki ale również się nimi dzielić, dlatego z okazji swoich urodzin, a także 20-lecia kariery, które przypada na ten rok, zdecydowała się ruszyć ze swoim autorskim programem. Fani gwiazdy mogą oglądać go na jej kanale na Youtubie o nazwie TheDodaTV. W tym roku obchodzę Dwudziestolecie kariery w związku z tym przygotowałam kilka niespodzianek💁🏼‍♀️ Pierwsza z nich to cotygodniowe QUEENtesencje na moim kanale YouTube 🥳 Pierwszy odcinek wjechał w dzień moich urodzin💓enjoy - napisała na Instagramie. Zobacz także: Doda znajdzie męża w 2022 roku?! "Cieszę się na mój kolejny wybór" W pierwszym odcinku "QUEENtesencji" Doda postanowiła powspominać swoje początki. Wróciła wspomnieniami do czasów, gdy była małą dziewczynką i dopiero stawiała swoje pierwsze kroki na scenie. Wówczas wydarzyło się, cos co by złamało niejednego dorosłego artystę, jednak nie tę małą...