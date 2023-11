Kinga Rusin kolejny raz udowodniła, że kwieciste sukienki możecie nosić nie tylko latem i wiosną, ale również jesienią i zimą. W jednym z ostatnich wydań "Dzień Dobry TVN" Kinga Rusin pojawiła się w jasnej kwiecistej sukience maxi. Rusin dobrała do niej cienki czarny pasek oraz subtelną biżuterię - kolczyki i naszyjnik. Całość jak zawsze w przypadku dziennikarki utrzymana była w klimacie boho.

Sukienki w kwiaty na zimowych wyprzedażach 2019

Jeśli nie udało ci się upolować prawdziwych perełek na Black Friday, pamiętaj że sieciówki, takie jak H&M, Zara czy Reserved już teraz ogłosiły zimowe wyprzedaże 2019. Sukienka w kwiaty, najlepiej o długości midi lub maxi, to absolutny must have, o którym nie możesz zapomnieć podczas kolejnych zakupów.

Jak wam się podoba sukienka Kingi Rusin? My jesteśmy nią jak zawsze zachwyceni!

To nie pierwszy raz kiedy Kinga Rusin zakłada piękna sukienkę w stylu boho. Z pewnością pamiętacie jej kwiecistą sukienkę midi, którą kupiła w Reserved.