W 2714. odcinku "Na Wspólnej" Marek pojawi się w domu Danki, aby zabrać resztę swoich rzeczy. Nagle w ręce wpadnie mu książką z mądrym i pasującym do sytuacji cytatem.

- Udane małżeństwo wymaga dwóch rzeczy - miłości i krótkiej pamięci... - przeczyta na głos Marek.

Jak zareaguje na to Danka? Kobieta uzna, że nie słyszała tego, co przeczytał właśnie jej były już mąż. Zasmucony Marek pożegna się z nią i opuści mieszkanie. Danka chwilę później wyzna swojej starszej córce, że nie widzi już żadnych szans na to, aby odbudować swoje relacje z Zimińskim. Tym bardziej, że na horyzoncie pojawił się adorator, który powoli zdobywa jej serca. Danka zaczęła się spotykać z szarmanckim Januszem (Janusz Zadura). Zraniona kobieta to właśnie przy nim odzyskuje swoją pewność siebie. Niebawem jednak los znowu wystawi ją na próbę...