W 2737. odcinku "Na Wspólnej" Marek będzie się przygotowywał do pogrzebu swojej ukochanej. Ich syn zostanie pod opieką bliskich. Gdy Marek pojawi się na cmentarzu, dozna szoku. Nad trumną Natalii stanie bowiem... jej sobowtór! Bardzo szybko okaże się, że ta rudowłosa piękność to Lena Williams - siostra bliźniaczka zmarłej kobiety. Dziewczyna opowie Markowi ich historię. Gdy rodzice Natalii i Leny rozwiedli się, druga z nich została pod opieką ojca i wyjechała z nim do Australii. Kobiety nie utrzymywały kontaktów aż do momentu, kiedy Natalia zaszła w ciążę. To właśnie wtedy przełamała się i zadzwoniła do Leny. Bardzo szybko okaże się również, że Williams nie przyjechała do Polski tylko i wyłącznie na pogrzeb. Jak podaje "Świat Seriali", Lena będzie chciała odebrać Markowi Szymka!