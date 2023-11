Wygląda na to, że Danka mimo wszystko pozostanie nieugięta. Tak przynajmniej zasugerowała Lucyna Malec w rozmowie z "Tele Tygodniem".

Mówię krótko: A pani by wróciła do takiego, co zrobił dziecko na mieście? Zresztą, jak wiemy, moja bohaterka już się pozbierała, układa sobie życie na nowo, patrzy w przyszłość z wiarą i nadzieją. Myślę, że to dobry przykład dla kobiet, które dotknęło podobne nieszczęście, bo przecież takie rzeczy dzieją się naprawdę, a historia opowiadana tu niesie pozytywne przesłanie, że w każdym wieku, w każdej sytuacji trzeba umieć iść do przodu i nie oglądać się za siebie - twierdzi Lucyna Malec.