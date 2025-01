Podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu, która odbyła się 30 stycznia 2025 roku, wszyscy usłyszeli żart skierowanego w stronę Antoniego Królikowskiego. W trakcie rozmowy prowadzącego, Macieja Rocka, z członkiem Kabaretu K2, Bartoszem Klauzińskim, padło pytanie o możliwość dołączenia Królikowskiego do ich składu. Kabareciarz odpowiedział wprost, a jego słowa wywołały śmiech pozostałych uczestników. Uwagę zwróciła też siedząca nieopodal Laura Breszka, była partnerka Antoniego Królikowskiego.

Odpowiedź kabareciarza zaskoczyła wszystkich, bo rzucił wprost:

Antoni Królikowski, który siedział tuż za Bartoszem Klauzińskim, gdy usłyszał żart na swój temat... wybuchł śmiechem. Aktor udowodnił, że ma do siebie ogromny dystans. Humor go nie opuszczał chociaż tuż obok była jego była partnerka, Laura Breszka, która również bierze udział w kabaretowym projekcie.

Ja w tym programie będę robić to, co umiem najlepiej, czyli w zabawny sposób będę czytała wiadomości ze świata z promptera. Zapraszam do oglądania, Laura Breszka.

powiedziała wprost była partnerka Antoniego Królikowskiego.