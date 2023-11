Tymczasem Blanka spróbuje odszukać ukochanego (Adam Bobik) w klasztorze… I w końcu odkryje, że chłopak ją okłamał. Zdenerwowana, od razu przyjedzie do szpitala – i zażąda od Adama wyjaśnień.

- Maćka nie ma w zakonie. W ogóle się tam nie pojawił! Wiem, że robił wczoraj badania... To musi mieć z nimi związek! Powiedz mi!

Gdy Krajewski pokaże jej wyniki badań… Blanka będzie w szoku. Wiktoria spróbuje córkę uspokoić:

- Nie ma powodu do paniki, po prostu trzeba to wyjaśnić…

Jednak dziewczyna, bliska łez, w końcu wybuchnie:

- Ściemniacie, żebym się nie denerwowała! Sama widzę, co tu jest... To rozsiew! On umiera!