Doktor Consalida szybko ubierze się i wręcz ucieknie – licząc na to, że już więcej nowego „przyjaciela” nie spotka. Tymczasem kilka godzin później… Eryk trafi do szpitala! Mężczyzna rzuci się do lodowatej wody, próbując ratować tonącego sąsiada. I o mało nie straci przez to życia. Gdy po ogrzaniu stan chorego się pogorszy, lekarze wprowadzą go w stan śpiączki.

Wiktoria poczuje w końcu ukłucie niepokoju. I kolejne godziny spędzi właśnie czuwając przy Eryku...